Berlin (AFP) Die Bundesregierung hält an der geplanten Frauenquote fest und hat Stimmen aus der Union widersprochen, die darin eine Belastung der Wirtschaft sehen. "Die Bundesregierung geht davon aus, dass es richtig ist, eine gesetzliche Frauenquote einzuführen, weil es auch der deutschen Wirtschaft gut tun wird, wenn sie verstärkt in Führungspositionen auch das Wissen und die Tatkraft von Frauen repräsentiert hat", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

