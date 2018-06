Leipzig (AFP) Die Rottweilerhündin Mona aus dem bayerischen Bad Kohlgrub hat Rechtsgeschichte geschrieben. 2000 Euro Kampfhundesteuer, die ihre Besitzer für sie im Jahr zahlen sollten, sind zu viel, wie das Bundesverwaltungsgericht am Mittwoch in Monas Fall entschied. Solche ein Steuer habe für die Halter eine "erdrosselnde Wirkung", weil sie einem Kampfhundeverbot gleichkomme, heißt es in der Urteilsbegründung. Demnach darf die Jahressteuer nicht die Kosten für die Haltung eines Kampfhundes im Jahr übersteigen. (Az. 9 C 8.13)

