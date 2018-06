Hamburg (AFP) Unerlaubte Telefonwerbung ist für viele Verbraucher immer noch ein Ärgernis. Trotz des vor einem Jahr in Kraft getretenen Anti-Abzocke-Gesetzes erhielten viele Menschen in Deutschland immer noch belästigende Werbeanrufe, erklärten die Verbraucherzentralen am Mittwoch. Dies zeige die Zwischenbilanz ihrer bundesweiten Umfrage. Die neuen Vorschriften zur Bekämpfung unlauterer Telefonwerbung und die höheren Bußgelder seien offenbar wirkungslos.

