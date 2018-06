Berlin (AFP) Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit weiblichen Führungskräften hält in der großen Koalition der Streit um die Frauenquote für börsennotierte Unternehmen an. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bekräftigte am Mittwoch das Festhalten seiner Partei an dem Vorhaben: "Die Quote ist nicht nur ein Gebot der Fairness gegenüber Frauen, sondern auch wirtschaftlich vernünftig", erklärte Maas in Berlin. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) ging auf Distanz: In Zeiten einer Konjunktureintrübung sei eine gesetzliche Frauenquote "das komplett falsche Signal", sagte Aigner der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe).

