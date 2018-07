Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat nach dem Abbruch des Fußballspiels zwischen Serbien und Albanien Provokationen verurteilt. "Wir sind enttäuscht über den Abbruch des Fußballspiels nach einer Provokation", sagte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten am Mittwoch in Brüssel. Sie forderte die beiden Balkanstaaten zu regionaler Zusammenarbeit auf und mahnte: "Wir sind der Ansicht, dass Politik nicht durch Provokationen in Stadien beeinflusst werden sollte."

