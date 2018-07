Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Katie Holmes (35, "Jack und Hill", "Hüter der Erinnerung - The Giver") wird erneut in die Rolle von Jackie Kennedy schlüpfen.

Bereits 2011 spielte sie die frühere First Lady an der Seite von John F. Kennedy (Greg Kinnear) in dem TV-Achtteiler "Die Kennedys". Wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, hat Holmes nun für die Fortsetzung "The Kennedys – After Camelot" zugesagt. Eine der geplanten vier Folgen will Holmes auch inszenieren, bei den übrigen führt Jon Cassar Regie. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2015 beginnen. Über die weitere Rollenbesetzung wurde nichts bekannt. Holmes will demnächst auch ihr Spielfilm-Regiedebüt geben. Im September wurde bekannt, dass die Schauspielerin die Inszenierung des Mutter-Tochter-Dramas "All We Had" übernimmt.