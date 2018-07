Paris (AFP) Der französisch-armenische Sänger Charles Aznavour hat das Schweizer Krankenhaus wieder verlassen können, in das er vergangene Woche eingeliefert worden war. Der 90-Jährige werde bald wieder auftreten, ein Konzert sei am 22. November im belgischen Antwerpen geplant, sagte seine Sprecherin am Mittwoch in Paris. Aznavour hatte am vergangenen Freitag ein Konzert in Genf absagen müssen. Nach Angaben des Konzertveranstalters hatte er sich eine Infektion zugezogen und wurde dann "vorsorglich" in eine Klinik eingeliefert.

