München (SID) - Ski-Rennläufer Felix Neureuther hofft auf ein baldiges Comeback seines Freundes Bastian Schweinsteiger. "Aber er muss genauso geduldig sein wie ich auch. Wir sind nicht mehr die Jüngsten", sagte Neureuther in einem Interview mit Sky Sport News HD über den verletzten Weltmeister vom FC Bayern München. Zugleich aber betonte der Vize-Weltmeister im Slalom: "Das schafft der Junge, er ist ein massiver Kämpfer, das hat man schon oft genug gesehen. Von daher, der Basti und ich, wir geben noch nicht auf."

Neureuther selbst hatte in den vergangenen Wochen erneut mit Rückenproblemen zu kämpfen und daher mit dem Training aussetzen müssen. Sein Start beim Weltcup-Auftakt am 25./26. Oktober im österreichischen Sölden erscheint fraglich. Am Mittwoch postete Neureuther allerdings auf seiner Facebook-Seite ein Foto vom einem Trainingslauf mit dem Text: "Erste Fahrversuche nach meinem Bandscheibenvorfall. Sölden bleibt noch eine Überraschung, aber es geht aufwärts ... never give up!"