Lissabon (AFP) Im Fall des mysteriösen Verschwindens der kleinen Madeleine McCann aus einer Ferienanlage in Portugal wollen Ermittler von Scotland Yard weitere Genanalysen vornehmen. Die britische Polizei wolle die im Jahr 2007 vorgenommenen Gentests neu bewerten, sagte der Chef des gerichtsmedizinischen Instituts im portugiesischen Coimbra, Francisco Brizida Martins, am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Lusa. Die heutige Technik erlaube viel weitergehende Untersuchungen als noch vor einigen Jahren. Brizida Martins zufolge könnten die neuen Analysen sowohl in England als auch in Portugal vorgenommen werden.

