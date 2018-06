Rom (AFP) Bei den seit einer Woche wütenden Unwettern in Italien sind drei Frauen getötet worden. Unter den Opfern seien auch zwei Schwestern im Alter von 65 und 69 Jahren, berichteten am Mittwoch die Medien des Landes. Die Leichen der beiden seien am Dienstagabend in der Provinz Grosseto von Feuerwehrleuten in ihrem Auto gefunden worden. Dieses sei von Hochwasser und Schlammlawinen einen Kilometer weit von der Straße weggerissen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.