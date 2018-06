Lissabon (dpa) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo (29) könnte Pop-Königin Shakira (37) bald vom Facebook-Thron stürzen.

Der Portugiese knackte auf Facebook die Marke von 100 Millionen Fans und ist der Sängerin aus Kolumbien - der Nummer eins in dem sozialen Netzwerk - dicht auf den Fersen. "Dank an alle. Endlich habe ich die 100 Millionen Freunde auf Facebook erreicht", sagte der torgefährliche Stürmer des spanischen Topclubs Real Madrid lächelnd auf einem Video, das er am Dienstagabend auf Facebook postete.

Shakira - Partnerin von Barcelona-Verteidiger und Ronaldo-Rivale Gerard Piqué - kommt zurzeit auf gut 105 Millionen sogenannter "Likes" und ist somit der weltweit beliebteste Mensch auf Facebook. Zum Vergleich: Der vierfache Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona kommt auf knapp 74 Millionen Fans, und Weltmeister Mesut Özil ist mit 26 Millionen unter den deutschen Kickern ganz vorne.

Shakira-Konkurrentin Rihanna darf sich immerhin über rund 90 Millionen Facebook-Freunde freuen und ist in der Personen-Rangliste die Nummer vier hinter Shakira, Ronaldo und US-Rapper und Musikproduzent Eminem, der knapp 96 Millionen Likes hat.

Ronaldo auf Facebook

Shakira auf Facebook

Top-25-Rangliste in Inside Facebook/Stand September