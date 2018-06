Kathmandu (AFP) Im Himalaya sind durch einen heftigen Schneesturm mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Zudem sei der Kontakt zu mehr als hundert Bergsteigern abgerissen, teilten die nepalesischen Rettungskräfte am Mittwoch mit. Bei den Todesopfern handele es sich um neun Ausländer und acht einheimische Führer. Sie alle wurden überrascht, als am Dienstag plötzlich ein Schneesturm am 8091 Meter hohen Himalaya-Riesen Annapurna in Nepal aufzog.

