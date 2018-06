Lagos (AFP) In der nigerianischen Millionenmetropole Lagos hat am Mittwoch ungewöhnliche Ruhe geherrscht: Zahlreiche Einwohner der 20-Millionen-Einwohner-Stadt hielten sich an eine Anordnung der Behörden, im Straßenverkehr nicht zu hupen. Für gewöhnlich ertönt in den notorisch verstopften Straßen der westafrikanischen Stadt ein permanentes Hupkonzert. Auto-, Moped- und Busfahrer kündigen mit der Hupe ein Manöver an, machen ihrer Wut über andere Fahrer Luft oder zeigen damit ihre Ungeduld über die "Go-Slows" - die ewigen Staus in der Stadt.

