Warschau (AFP) In Polen ist am Mittwoch ein ranghoher Offizier der polnischen Streitkräfte festgenommen worden, der nach Informationen mehrerer Medien im Auftrag Russlands spioniert haben soll. Das Verteidigungsministerium in Warschau verbreitete am Abend lediglich eine kurze Mitteilung, in der die Festnahme eines Offiziers mitgeteilt wurde, nicht jedoch der Auftraggeber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.