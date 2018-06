Mogadischu (AFP) Bei einem Anschlag mit einer Autobombe sind am Mittwochabend in der somalischen Hauptstadt Mogadischu mindestens fünf Menschen getötet worden. Wie örtliche Behörden mitteilten, explodierte das mit Sprengstoff präparierte Auto vor einem Café im Stadtzentrum. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand, die somalische Regierung macht in der Regel die islamistische Shebab-Miliz für derartige Attentate verantwortlich. Am Sonntagabend waren bei einem Autobombenanschlag auf ein anderes Café im Stadtzentrum 13 Menschen getötet worden.

