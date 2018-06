Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) baut sein TV-Angebot weiter aus. Für die Internetplattform Sportdeutschland.tv erhielt der DOSB die Zulassung zur Veranstaltung eines bundesweit verbreiteten Fernsehprogramms durch die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK).

Der DOSB hat viel vor mit dem neuen Internet-TV. "Unser Ziel ist es, auf Sportdeutschland.tv auch und vor allem all die faszinierenden Leistungen, spannenden Entscheidungen und bewegenden Momente im Sport zu zeigen, die viele Sportfans bislang in den klassischen Medien vermisst haben", sagte Oliver Beyer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH, die Anbieter ist. Gemeinsam mit Sportverbänden, -ligen und -veranstaltern wolle man mit dem neuen Programm ein möglichst breites Publikum ansprechen.