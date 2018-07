New York (dpa) - Die US-Sportartikelfirma Converse klagt gegen Nachahmer-Versionen seiner als "Chucks" bekannten Turnschuhe.

Gegen 31 Wettbewerber, darunter große Namen wie Walmart oder H&M, hat die Nike-Tochter Verfahren eingeleitet. Die Beklagten hätten das "ikonische Schuh-Design" abgekupfert, heißt es in der Klageschrift, die in der Nacht auf Mittwoch von einem New Yorker Bezirksgericht veröffentlicht wurde.

Converse hat außerdem eine Untersuchung der US-Handelskommission wegen Verstößen gegen das Markenrecht beantragt. Das Unternehmen will anderen Anbietern verbieten, die typischen Merkmale der Schuhe zu verwenden. Dazu zählten ein Diamantenmuster auf der Sohle, eine Schuhspitze aus Gummi und schwarze Streifen am Sohlenrand. Nike hatte Converse 2003 übernommen.

Klageschrift