Johannesburg (AFP) Die Eltern der von Oscar Pistorius getöteten Reeva Steenkamp wollen auf "Blutgeld" und eine mögliche Zivilklage verzichten. Dies teilte ihr Anwalt Petrus de Bruyn am Mittwoch am Rande des Prozesses gegen den Ex-Sprintstar in Pretoria mit. Pistorius habe von März 2013 bis September 2014 monatlich 6000 Rand (rund 430 Euro) an Steenkamps Eltern überwiesen. Die Familie habe entschieden, das Geld zurückzugeben und auch sonst auf etwaige Schadensersatzforderungen oder Zivilklagen zu verzichten.

