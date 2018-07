Frankfurt/Main (dpa) - Die Piloten der Lufthansa-Tochter Germanwings wollen morgen ab 12.00 Uhr bis Mitternacht deutschlandweit streiken. Das kündigte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit an. Im Tarifstreit geht es um die künftigen Übergangsrenten für 5400 Piloten. Reisende in Deutschland müssen schon heute mit einem Streik fertig werden: Ab 14.00 Uhr will die Lokführergewerkschaft GDL den Verkehr auf der Schiene lahmlegen. Die Bahn hat mit einem Ersatzfahrplan reagiert und will damit erreichen, dass nach dem Ende des Streiks in der Nacht möglichst schnell wieder alles normal läuft.

