Berlin (dpa) - Verspätungen, Zugausfälle und dann bleiben auch noch Flugzeuge am Boden: Die Streikwelle in Deutschland bringt auch morgen die Pläne vieler Reisender durcheinander. Die Nachwehen des Streiks bei der Bahn, der nach 14 Stunden um 04.00 Uhr früh enden soll, dürften Pendlern weiter zu schaffen machen. Von Mittag an lassen außerdem Piloten bei Germanwings die Arbeit ruhen: Bei der Lufthansa-Tochter werden 100 von 500 Flügen gestrichen.

