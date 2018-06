Frankfurt/Main (dpa) - Reisende in Deutschland treffen Streiks in dieser Woche doppelt hart. Kurz nach dem Ende des Ausstands der Lokführer wollen morgen um 12.00 Uhr die Kapitäne der Lufthansa-Tochter Germanwings bundesweit für zwölf Stunden die Arbeit niederlegen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ankündigte. Reisende müssen sich zum Ende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen und Thüringen auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen.

