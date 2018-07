Stockholm (SID) - Tennisprofi Dustin Brown (Winsen/Aller) ist beim ATP-Turnier in Stockholm problemlos Matthias Bachinger ins Achtelfinale gefolgt. Der Deutsch-Jamaikaner, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, gewann sein Erstrundenmatch gegen den Schweden Christian Lindell 6:4, 7:6 (7:3). In der nächsten Runde wartet mit dem topgesetzten Tomas Berdych (Tschechien) allerdings ein harter Brocken auf den 29-Jährigen.

Bei dem mit 593.705 Euro dotierten Hallenturnier hatte am Dienstag bereits der Münchner Bachinger überraschend das Achtelfinale erreicht. Der Qualifikant, Nummer 203 im Ranking, schaltete bei den Stockholm Open den Niederländer Igor Sijsling mit 2:6, 7:6 (7:3), 6:4 aus. Im Match um den Sprung ins Viertelfinale wartet am Donnerstag der an Position fünf gesetzte Argentinier Leonardo Mayer.