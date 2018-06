Istanbul (AFP) Nach den jüngsten blutigen Auseinandersetzungen in den Kurdengebieten mit 34 Toten und 360 Verletzten bereitet die türkische Regierung eine Verschärfung der Polizeimaßnahmen vor. Dem Rechtsausschuss des Parlaments in Ankara werde eine "Sicherheitsreform" unterbreitet, kündigte ein Parlamentarier am Mittwoch an. Vize-Regierungschef Bülent Arinc sagte, die Polizei müsse die "besten Werkzeuge" erhalten, um gegen den "Vandalismus" auf den Straßen einzuschreiten. Die Opposition warnte vor einem "Polizeistaat".

