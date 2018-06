New York (AFP) US-Sängerin Alicia Keys hat vor dem Konsulat Nigerias in New York für die von Boko Haram entführten Schülerinnen demonstriert. "Bringt unsere Mädchen zurück", skandierte die 33-Jährige mit rund 40 Gleichgesinnten am Dienstag (Ortszeit) vor dem Gebäude. "Heute ist der Geburtstag meines Sohnes, und ich bin hier, um meine Solidarität mit den Müttern von Chibok zu zeigen", sagte die schwangere Keys der Nachrichtenagentur AFP. "Es ist so unvorstellbar schrecklich, dass die Mädchen seit sechs Monaten verschwunden sind und man sie nicht gefunden hat." Das Schicksal der mehr als 200 Schülerinnen dürfe nicht vergessen werden.

