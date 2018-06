Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry hat die Versklavung von Jesiden durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) als "abscheulich" bezeichnet. Der IS "rechtfertigt seine abscheuliche Behandlung dieser Frauen und Mädchen als von der Religion gebilligt. Falsch. Absolut falsch", erklärte Kerry am Dienstag. Der IS vertrete nicht den Islam. Die Gruppe repräsentiere das "Schlimmste der Menschheit". Kerry forderte die internationale Gemeinschaft auf, die "Verdinglichung" von Frauen und Kindern zur "Kriegsbeute", insbesondere indem die Opfer "entsetzlicher körperlicher und sexueller Gewalt" ausgesetzt würden, zu verurteilen.

