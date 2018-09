Kairo (AFP) Ein ägyptisches Gericht hat 25 Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi zu lebenslanger Haft verurteilt. 141 weitere Angeklagte wurden in dem Prozess in Assiut nach Justizangaben am Donnerstag freigesprochen. Den Verurteilten wird vorgeworfen, bei Protesten nach dem Sturz Mursis im Sommer vergangenen Jahres Polizeiwachen und Behördengebäude in Brand gesetzt zu haben.

