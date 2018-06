Kairo (AFP) Die US-Menschenrechtsorganisation Carter Center will ihr Büro in der ägyptischen Hauptstadt Kairo schließen. Im Zuge der Ankündigung verurteilte die vom früheren US-Präsidenten Jimmy Carter gegründete regierungsunabhängige Einrichtung am Mittwoch eine "Beschränkung der demokratischen Freiheiten" in dem Land. Zudem teilte sie mit, die für das Jahresende geplante Parlamentswahl nicht begleiten zu wollen, weil eine "glaubwürdige Wahlbeobachtung" unter den gegebenen Umständen nicht möglich sei.

