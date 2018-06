Rio de Janeiro (AFP) Ein mutmaßlicher Serienmörder ist in Brasilien unter dem Verdacht festgenommen worden, innerhalb von vier Jahren 39 Menschen umgebracht zu haben. Der 26-Jährige sei in der Nacht zum Mittwoch nach rund zweimonatigen Ermittlungen in der Stadt Goiania im Zentrum des Landes gefasst worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.