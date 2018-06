Hongkong (AFP) Der Chef der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, Leung Chun Ying, hat der prodemokratischen Protestbewegung überraschend neue Gespräche angeboten. "Wir haben den Studenten unseren Wunsch übermittelt, baldmöglichst einen Dialog über allgemeine Wahlen zu beginnen, am besten noch in der kommenden Woche", sagte Leung am Donnerstag Journalisten vor seinem Amtssitz. Eine freie Wahl des Verwaltungschefs im Jahr 2017, ohne eine Vorauswahl der Kandidaten durch Peking, ist die zentrale Forderung der seit Wochen demonstrierenden Aktivisten.

