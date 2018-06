Mailand (AFP) Einen Grund für den Absturz der europäischen Börsen am Donnerstag sieht Frankreichs Präsident François Hollande in dem schwachen Wachstum in Europa. "Es gibt eine internationale Unsicherheit", sagte Hollande bei einem Europa-Asien-Gipfel (Asem) in Mailand. Die Wirtschaftsentwicklung in den USA verlangsame sich "und Europa hat ein sehr schwaches Wachstum". Mehrere große europäische Börsen waren zuvor deutlich abgestürzt.

