München (AFP) Angesichts der anhaltend chaotischen Zustände bei der Erstaufnahme von Flüchtlingen in Bayern hat die SPD Sozialministerin Emilia Müller (CSU) massiv angegriffen. "Frau Müller ist schwer beschädigt", sagte SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher am Donnerstag in München der Nachrichtenagentur AFP. Mit der Verlagerung der Zuständigkeit für die Flüchtlingspolitik in die Staatskanzlei habe Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) Müller bereits "total entmachtet. Mit ihr wird in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu rechnen sein."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.