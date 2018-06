Berlin (AFP) Für den Umgang mit internationalen IT-Riesen wie Google prüft die Bundesregierung einem Zeitungsbericht zufolge Änderungen am Kartellrecht. Die Regierung werde "umfassend prüfen", ob die bestehenden Regelungen ergänzt werden müssten, "um speziellen wettbewerblichen Anforderungen der digitalen Wirtschaft auch in Zukunft zu entsprechen", heißt es laut der "Welt" vom Donnerstag in einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion.

