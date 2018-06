Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium hält am Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Deutschland fest. Das Ministerium "erkennt keinen sachlichen Grund, in Überlegungen über eine Aufhebung des PKK-Verbots einzutreten", teilte die Pressestelle des Hauses am Donnerstag auf AFP-Anfrage mit.

