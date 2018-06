Berlin (AFP) Angesichts weltweiter Konjunktursorgen sind die europäischen Börsen am Donnerstagvormittag erneut auf Talfahrt gegangen. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor gut 2,5 Prozent, an der Börse in Paris betrug das Minus mehr als drei Prozent. Auch in Mailand, Madrid, Lissabon und Amsterdam sanken die jeweiligen Leitindizes um mehr als drei Prozent. Etwas besser sah es mit minus 1,8 Prozent in London aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.