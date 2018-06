Mailand (AFP) Vor Beginn eines Europa-Asien-Gipfels haben am Donnerstag zwei barbusige Femen-Aktivistinnen vor dem Mailänder Dom gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Kämpfe in der Ostukraine demonstriert. "Hört auf, das Blutvergießen in der Ukraine zu ignorieren", hatte eine der beiden Frauen auf ihren nackten Oberkörper geschrieben. Symbolisch für das Blut schütteten sich die beiden Ukrainerinnen aus Eimern Rotwein über Kopf und Oberkörper.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.