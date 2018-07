Mailand (AFP) Zweiertreffen, kleine Runden, Krisendiplomatie: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere führende Politiker wollen einen Europa-Asien-Gipfel zu intensiven Gesprächen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko über einen Frieden in der Ukraine nutzen. Merkel kam in Mailand am Donnerstagabend mit Poroschenko zusammen. Ein geplantes Treffen mit Putin wurde allerdings kurzfristig abgesagt.

