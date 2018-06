Hamburg (AFP) Die Umweltorganisation Greenpeace lehnt das von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) initiierte Bündnis für nachhaltige Textilien ab. Das neue Gremium sehe keine Standards für giftfreie Kleiderproduktion vor, erklärte Greenpeace am Donnerstag in Hamburg zur Begründung. Laut Müllers Aktionsplan werde der Einsatz umwelt- und gesundheitsgefährdender Chemikalien in der Textilproduktion nicht verboten. Daher beteilige sich Greenpeace nicht an dem Bündnis.

