Berlin (AFP) Bislang galten deutsche Waffenlieferungen an die hierzulande verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Tabu. Doch angesichts der militärischen Erfolge der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) wächst offenbar die Bereitschaft, sich auch mit bisherigen Gegnern zu verbünden. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) schloss im Gespräch mit "Spiegel Online" eine deutsche Unterstützung der PKK nicht mehr aus. Das Innenministerium allerdings hält am Verbot der Organisation fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.