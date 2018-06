Augsburg (AFP) Die Polizei hat in Augsburg einen Kinderarzt wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen. Der Mann soll in München, Augsburg und Hannover Jungen im Alter von vier bis sieben Jahren missbraucht haben, berichtete das Polizeipräsidium München am Donnerstag. Der 39-Jährige sei in Untersuchungshaft genommen worden, er mache bisher keine Angaben zu den Vorwürfen.

