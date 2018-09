Mailand (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am späten Donnerstagabend mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Gespräch über den Ukraine-Konflikt zusammengetroffen. Das teilte ein deutscher Regierungssprecher in Mailand mit, wo Merkel und Putin an einem Europa-Asien-Gipfel teilnahmen. Das Treffen hatte eigentlich schon früher am Abend stattfinden sollen, war aber vorerst abgesagt worden, weil Putin verspätet aus Belgrad in der norditalienischen Metropole eintraf.

