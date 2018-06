Karlsruhe (AFP) In Frankfurt am Main hat die Bundesanwaltschaft einen mutmaßlichen Syrien-Rückkehrer wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung festnehmen lassen. Der 27-jährige Soufiane K. sei dringend verdächtig, sich von September 2013 bis Juni 2014 in Syrien der "Jabhat al-Nusra" angeschlossen zu haben, teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.