Berlin (AFP) Speziell auf Migranten ausgerichtete Handy-Tarife sind laut Verbraucherschützern oft intransparent und enthalten versteckte Kostenfallen. Es werde eine ganze Verbrauchergruppe "mit wettbewerbsrechtlichen Verstößen und Lockangeboten in die Irre geführt", beklagte die Verbraucherzentrale Berlin am Donnerstag. Zudem seien die Internetseiten der Mobilfunkunternehmen oft verwirrend gestaltet und Informationen in der Muttersprache der Migranten fehlten häufig.

