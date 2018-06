Goma (AFP) Bei einem Angriff mutmaßlicher ugandischer Rebellen in der Demokratischen Republik Kongo sind 26 Menschen getötet worden. Bewaffnete Männer drangen in der Nacht zum Donnerstag in die Stadt Beni in der Provinz Nord-Kivu im Osten des Landes ein und stachen ihre Opfer mit Stichwaffen nieder, wie ein Sprecher der kongolesischen Armee berichtete. Laut einer Nichtregierungsorganisation nehmen in der Region seit einigen Wochen Angriffe der ugandischen Rebellengruppe Alliierte Demokratische Kräfte (ADF) zu.

