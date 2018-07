Brüssel (AFP) Die EU-Gesundheitsminister sind am Donnerstag in Brüssel zu einem Sondertreffen zusammengekommen, um über das Vorgehen gegen die Ausbreitung des Ebola-Virus abzustimmen. Thema ist insbesondere die Frage, ob Reisende aus den betroffenen Gebieten in Westafrika bei der Ankunft an Europas Flughäfen Kontrollen unterzogen werden sollen. An dem Treffen nimmt für Deutschland Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.