Mumbai (AFP) Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve hat sich über neue Trends in Zeiten des Smartphones beklagt. "Alle wollen jetzt dieses schreckliche Ding namens 'Selfie' machen", sagte die Diva der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview am Rande des Filmfestivals im indischen Mumbai. "Ich finde das fürchterlich, ein 'Selfie'! Ich meine, was machen die damit?", fragte Deneuve leicht verwirrt, während sie elegant auf einem Hotel-Sofa saß und an einer Slim-Zigarette zog.

