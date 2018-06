Paris (AFP) Am Flughafen Roissy bei Paris werden am Samstag Ebola-Kontrollen eingeführt. Wie Gesundheitsministerin Marisol Touraine am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte, werden Passagiere des täglichen Air-France-Fluges von Conakry in Guinea nach Paris bei ihrer Ankunft auf Fieber kontrolliert. Dies werde der medizinische Dienst am Flughafen Roissy in Paris zusammen mit dem Roten Kreuz und dem Zivilschutz übernehmen.

