Paris (AFP) Weil sie in einem Museum in Paris eine Wachsfigur von Russlands Staatschef Wladimir Putin symbolisch erstochen hat, ist eine junge Femen-Aktivistin zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Paris sprach die aus der Ukraine stammende Iana Jdanova am Mittwoch der "sexuellen Zurschaustellung" schuldig und verdonnerte die 26-Jährige zur Zahlung von rund 6000 Euro. Die Hälfte der Summe ist für die Reparatur der Putin-Statue in dem Wachsfigurenmuseum vorgesehen.

