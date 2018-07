Gelsenkirchen (SID) - Roberto Di Matteo setzt bei seinem ersten Spiel als Trainer des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC in erster Linie auf eine geordnete Defensive. "Wir wollen aus einer gut organisierten Defensive offensiv spielen. In der Offensive haben wir ein großes Potenzial, in der Organisation müssen wir uns aber verbessern", sagte der Nachfolger des beurlaubten Jens Keller.

Di Matteo kann den Anpfiff und sein Debüt in der Bundesliga kaum erwarten. "Ich freue mich so sehr auf das Spiel. Die Arena ist ein wunderschönes Stadion. Die Atmosphäre wird unglaublich sein", sagte der Italo-Schweizer.