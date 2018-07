Hannover (SID) - Nach zwei Pleiten in Serie will Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga wieder zurückschlagen und oben angreifen. "Mit einem Sieg können wir mit der Borussia gleichziehen. Das sollten wir als Ansporn sehen", sagte Trainer Tayfun Korkut (40) vor der Partie gegen den Tabellendritten aus Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Nach den Auswärtsniederlagen beim VfB Stuttgart (0:1) und bei Bayern München (0:4) bauen die Niedersachsen wieder auf ihre Heimstärke. Ohne "viel Leidenschaft und Willen" gehe es nicht, so Korkut: "Wir müssen 100 Prozent geben, darunter geht es nicht. Das weiß die Mannschaft auch." Der Tabellenachte hat zuletzt saisonübergreifend 16 von 18 möglichen Punkten im eigenen Stadion gewonnen.

Mittelfeldspieler Leon Andreasen wird gegen Mönchengladbach definitiv fehlen. Der Däne lässt sich wegen einer Nervenreizung am hinteren Beckenring in seiner Heimat behandeln. Dagegen kehrte Offensivallrounder Edgar Prib nach seiner Meniskus-OP unter der Woche zurück ins Mannschaftstraining. Auch Angreifer Joselu ist nach ausgeheilter Bänderdehnung im Sprunggelenk wieder fit.