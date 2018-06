Wolfsburg (SID) - Der VfL Wolfsburg will im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. "Wir können einen großen Schritt in die richtige Richtung machen und uns mit drei Punkten aus Freiburg oben festsetzen", sagte Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking.

Nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen sind die "Wölfe" auf Rang sieben der Liga geklettert. "Wir haben uns zuletzt von Woche zu Woche gesteigert", meinte Hecking. Manager Klaus Allofs war ebenfalls voll des Lobes. "Man sieht doch, wie sich die Mannschaft weiter entwickelt hat. Im Idealfall wären wir in der Tabelle etwas weiter oben, doch wir können unsere Ziele alle noch erreichen", sagte Allofs.

In Freiburg weiterhin verzichten müssen die "Wölfe" auf Defensiv-Allrounder Christian Träsch. Der frühere Nationalspieler hatte sich nach dreimonatiger Verletzungspause herangekämpft und nahm in den vergangenen Tagen wieder am Mannschaftstraining teil. "Ein Einsatz in Freiburg kommt für ihn aber noch zu früh", sagte Hecking.